حبس 14 متهماً بينهم قيادات بأمانة الأحساء 36 عاماً لادانتهم في وقائع تزوير

متابعات _فجر

قررت المحكمة الجزائية في الدمام أمس الأول (الخميس)، حبس 14 متهماً بينهم 3 قيادات بأمانة الأحساء؛ عقب إدانتهم في وقائع تزوير وإهدار للمال العام وتحكم بالمواطنين والاشتغال بأعمال تجارية رغم وظائفهم الحكومية.

وقالت مصادرأن إجمالي أحكام الحبس التي طالت المتهمين بلغت 36 عاماً، بالإضافة إلى غرامات مالية تقدر بنحو 3.45 مليون ريال، مع إلزام بعضهم برد مبالغ مصروفة دون وجه حق تصل إلى أكثر من 21 مليون ريال.

وأضافت المصادر أن تفاصيل الأحكام الصادرة تضمنت حبس خمسة متهمين 5 سنوات، ومتهمين اثنين عامين، وسبعة متهمين عاماً واحداً، وكذلك إلزام خمسة متهمين برد كل منهم نصف مليون ريال، ومتهم بـ200 ألف ريال، ومتهمين بـ250 ألف ريال، وخمسة متهمين آخرين بـ100 ألف ريال.

وأوضحت أن الأحكام ألزمت ستة متهمين برد مبالغ مصروفة دون وجه تصل لأكثر من 21 مليون ريال، كما قررت المحكمة إعادة أوراق أحد المتهمين المتغيبين لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء،بحسب عكاظ.