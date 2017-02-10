رئيس النصر: الأندية تتحايل على النظام وسنقلص الرواتب

متابعات – فجر :

أكد رئيس النصر الأمير ‏فيصل بن تركي، أن عصر الاحتراف يتيح لأي لاعب الانتقال من ناديه، وقال: “قدمنا عرض مجزي للاعب الوسط عوض خميس، ورفض العقد ووقع للهلال، وأنا سعيد بحرص الأندية المنافسة على بدلاء النصر فسبق أن ‏أعلنت مطلع فترة رئاستي أن فريقنا سيصبح قوي إذا الأندية فكروا باللاعبين البدلاء لدينا، وهو ما يحدث حاليا بانتقال لاعبي الوسط ربيع سفياني للاتحاد وعوض خميس للهلال”.

وأضاف: “في حال تلقينا عرض مجزي من إدارة الهلال سيتم التنازل عن المدة المتبقية وننتظر عودة عبدالعزيز الجبرين، وإذا ما عاد فاعتقد لن يلعب عوض حتى لو وقعنا معه، وهو ما يلعب إلا ست أو سبع مباريات في الموسم، وفضلنا إبعاده عن مباراة الوحدة لأن الجمهور لن يتقبله بعد توقيعه رسميا للهلال.

وأوضح رئيس النصر: “أن الاندية في الفترة الماضية تحايلت بتحويل اللاعبين المحترفين إلى هواة كون النظام السابق يلزم دفع مبالغ كبيرة للنادي الأصلي للاعب، والنظام تغير الآن وتوقيعنا مع الحارس وليد عبدالله يختلف عن السابقين لأننا فاوضنا إدارة الشباب”.

وشدد على أن المهاجم ‏حسن الراهب لم يعطي الموافقة على العرض حتى الآن، وقال: “‏إدارة النصر ليست إدارة ردود افعال من أجل تجديد العقود او التعاقد مع لاعبين من اندية منافسة ونسعى لتقليل المصاريف وتصعيد المواهب من الفئات السنية، وتقليص الرواتب ربما نعمله في الصيف المقبل، والنصر يملك الافضلية بتجديد عقد المدافع البرازيلي برونو يوفيني وسنستخدمها لاستمراره لعام ثاني”.