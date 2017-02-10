العراق.. مقتل وإصابة العشرات بتفجرين منفصلين في بغداد

واس-فجر :

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في أعمال عنف متفرقة في بغداد .

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي أن سيارة مفخخة انفجرت في حي الإعلام جنوب غربي بغداد نتج عنها مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح وفق حصيلة أولية.

وفي سياق متصل لقي شخص مصرعه , وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة التاجيات شمالي بغداد ، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في انفجار مماثل قرب سوق شعبية في منطقة سويب جنوب غربي بغداد، وفي قضاء المحمودية جنوب بغداد أعلنت الشرطة أنها عثرت على جثة امرأة بدت عليها أثار طعنات من قبل مجهولين.