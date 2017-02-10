تنظيم “داعش” الإرهابي يفرض إتاوات استعداداً لمعركة الرقة

متابعات-فجر :

فرض تنظيم داعش الإرهابي مبلغ 7000 ليرة سورية، على كل باب محل من المحال التجارية في مدينة الرقة، بحجة تدعيمها بالسواتر الترابية، وذلك ضمن تحضيرات بدأ بها التنظيم استعداداً لمعركة الرقة. وذكر موقع “الرقة تذبح بصمت”، أن “تنظيم داعش عمد خلال الأيام الأخيرة للتحضير لمعركة الرقة، وذلك بعد قيام التحالف الدولي بقصف جسور مدينة الرقة على نهر الفرات، وقطع صلة الوصل بين ضفتي النهر، ووصول مليشيات قسد والـYPG إلى مسافة 11 كم من الجهة الشمالية الشرقية عن مركز المدينة، وزحفها لحصار المدينة من الجهة الشرقية ومنع تواصل التنظيم مع بقية المناطق المسيطر عليها في شرق سوريا والعراق”.وأضاف الموقع أن “التنظيم أجبر أصحاب المحال التجارية والمنازل على إقامة سواتر ترابية أمام محالهم وبعض المنازل، بارتفاع أكثر من متر ونصف المتر، وفرض التنظيم على بعض المنازل مبلغ 30 ألف ليرة سوريا، و7 آلاف على كل محل تجارب بهدف إقامة تلك السواتر”.كما قام التنظيم بإزالة منصفات الطرق في الشوارع الرئيسية في الرقة، بغية تسهيل حركة السيارات والآليات العسكرية في الشوارع الرئيسية في المدينة، إضافةً إلى تعزيز الشوارع الرئيسية بأنابيب الصرف الصحي الإسمنتية، والتي يراد منها التشويش على الطيران الحربي في حال باتت المعركة حرب شوارع داخل المدينة، عن طريق ملئها بالنفط وحرقه مشكلاً سحابة دخانية تعيق الرؤية، بحسب الموقع.وفي سياق متصل، عمد التنظيم إلى جمع ما يتواجد من مادة القمح في الرقة وريفها القريب، وطمر تلك الكميات تحت الأرض في مواقع معينة داخل المدينة، خوفاً من حصار قد يكون طويلاً ولا يتسنى للتنظيم حينها نقل القمح إلى المدينة خلاله.ووفقاً لموقع “الرقة تذبح بمصت”، يُشرف التنظيم في الرقة على تأمين مادة الطحين للمخابز في المدينة، إضافةً للإدارة المباشرة منه على الأفران العامة، وانخفضت جودة الخبز جداً عقب بيع التنظيم لكميات كبيره من الطحين للنظام، ونقل كميات أخرى إلى مناطق سيطرته في العراق، ويبلغ سعر رغيف الخبز بالرقة حالياً أكثر من 40 ليرة سورية.وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة. وأكد متحدث باسم أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق، أنه “يتوقع استعادة المعقلين الكبيرين لتنظيم داعش وهما الرقة في سوريا والموصل في العراق خلال ستة أشهر”.