أمير الرياض يتفقد المشروعات التنموية بالسليل

متابعات – فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن مطالب أهالي السليل التي استمع إليها خلال لقائه بأعضاء من المجلسين البلدي والمحلي، ستسعى إمارة المنطقة جاهدة لتحقيقها مع الجهات المعنية.

وكان أمير منطقة الرياض قد وصل مساء أمس الخميس لمحافظة السليل قادماً من محافظة وادي الدواسر، وكان في استقبال سموه لدى وصوله قصر المحافظة، محافظ السليل مساعد بن عبدالله الماضي، ورؤساء المراكز العسكرية والأمنية، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي.

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض لمحافظة السليل، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر، صافح مستقبليه، بعد ذلك عقد سموه اجتماعا مطولا لمناقشة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها مع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي.

وقال سموه خلال اللقاء: يسعدنا أن نلتقي بكم في بلد الخير، والغالي برماله الذهبية وأوديته الكبيرة، بين العارض والربع الخالي، السليل التي تربط الشرق بالجنوب، والتي لأبنائها عبر التاريخ أعمال جليلة في هذه البلاد الغالية، والمحافظة العزيزة بعطاء رجالها.

وأضاف سموه: أن زيارتنا لكم تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة وتوجيهها المستمر بالاطلاع على ما يهمكم والعمل على إنجاز ومتابعة متطلبات محافظة السليل وتوفير سبل الراحة والاطمئنان، وإننا نؤكد سيرنا على هذا الطريق بما يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا، وذلك بتضافر جهود المسؤولين، وسنعمل ونتابع تحقيق جميع المتطلبات مع الزملاء في القطاعات الحكومية الأخرى.

بعد ذلك شرف سمو الأمير فيصل بن بندر الحفل المعد بمناسبة زيارة سموه الأولى لمحافظة السليل، والذي يستضيفه قيادة موقع الجيش، فبعد وصول أمير المنطقة لبوابة موقع الحفل، استقبله فرسان محافظة السليل وسارا معه جنباً إلى جنب لموقع المسرح الكبير، كما استقبلته الفرقة الشعبية بالعرضة.

وبعد أن أخذ سموه موقعه في مقر الحفل، بدأ الجميع بترديد النشيد الوطني، وجاءت كلمة الأهالي التي ألقاها نيابة عنهم م. فهد بن نايف آل فرحان، ورحب فيها باسم أهالي السليل بمقدم سمو الأمير وصحبة الكرام، بعد ذلك قدمت فقرة إنشاد، فعرض مرئي عن منجزات المحافظة، فقصيدة ترحيبية للشاعر محمد بن الشرع العمور، ثم توالت فقرات الحفل، والتي تضمنت شيلات حماسية أشعلت حماس الحضور في المسرح.

بعد ذلك جاءت كلمة سمو أمير الرياض فيصل بن بندر، والتي نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأهالي محافظة السليل، وأضاف سموه: أوصانا خادم الحرمين الشريفين بزيارتكم وتلمس احتياجاتكم، وسأنقل له أنكم في خير وعلى خير وفي خير إن شاء الله، وأنكم كما عهدناكم، حماة لهذا لوطن، وأن الوطن دائم في حاجة أبنائه المخلصين أمثالكم يا أهالي السليل.

ثم قدم محافظ السليل درعا تذكاريا لأمير منطقة الرياض، كما سلم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة السليل العقيد مبارك بن عبدالله الدوسري درعا وكتابا عن الدفاع المدني بالسليل، بعد ذلك شرف العشاء المعد على شرفة.

وعقب نهاية الحفل، عبر أمير منطقة الرياض عن سعادته بهذه الزيارة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وقال: ما رأيته وسمعته من مواطني ومسؤولي المحافظة يثلج الصدر من محبة للدين والوطن وولاة الأمر، وهذا معروف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله-“.

وأضاف سموه: استمعت خلال اللقاء بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي إلى المتطلبات التي تهم أهالي محافظة السليل، وسيتم السعي مع الجهات الحكومية لتحقيقها.

بعد ذلك زار سمو الأمير فيصل بن بندر، قاضي محكمة السليل الشيخ جازع بن بنيان آل شبيب في منزله، ثم غادر سمو الأمير محافظة السليل بكل حفاوة وتقدير، وكان في وداعه محافظ السليل مساعد بن عبدالله الماضي، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وجمع من المواطنين.

وقد رافق سموه في هذه الجولة التفقدية، وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سليمان بن محمد القناص، وأمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة، والمشرف العام على المراسم بإمارة منطقة الرياض فيصل بن سعد السديري.