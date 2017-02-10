ترامب يصف قرار تعليق قراره حول الهجرة بالمخز

وكالات – فجر

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الجمعة، قرار محكمة الاستئناف الخميس بالإبقاء على تعليق مرسومه القاضي بمنع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة بأنه “قرار مخز”، وقال ترامب الذي كرر في الأيام الأخيرة أن التشريعات لا تترك مجالا للشك في سلطته التقديرية في مجال الهجرة، في تغريدة هذا “قرار مخز”.

وقرا ترامب أثناء اجتماع هذا الأسبوع مع مسؤولي تطبيق القانون مادة من قانون الهجرة تنص بوضوح تام على أن للرئيس كامل الصلاحية بمنع أشخاص من دخول الأراضي الأميركية.

لكن القضاة لم يشيروا بتاتا الى هذه المادة. وأشار ترامب إلى ذلك في تغريدة “أمر غريب أنه في مجمل تبريرهم، لم يكلف القضاة أنفسهم حتى عناء الاشارة إلى هذا التشريع”، مستندا الى ما جاء في مقال كتبه بنجامين ويتس في مدونة “لوفير” التي تحظى باحترام كبير.