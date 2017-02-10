مبادلة 9% من حصة “المملكة القابضة” في يورو ديزني بحصة في والت ديزني

متابعات – فجر

أتمت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، صفقة مع شركة والت دزني (Walt Disney Company) وهي شركة أمريكية مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE في اليوم الجمعة والتي تم بموجبها الاتفاق على أن تقوم شركة المملكة القابضة بتبادل أسهم بقيمة حوالي 566 مليون ريال سعودي تمثل 9%من حصتها البالغة 10% في شركة يورو ديزني (ديزني لاند باريس)S.C.A Euro Disney مع حصة معادلة للقيمة في شركة والت ديزني، وبهذا تحقق شركة المملكة القابضة أرباح صافية بلغت حوالي 228 مليون ريال سعودي، ستنعكس مباشرةً على القوائم المالية لشركة المملكة القابضة في الربع الحالي من العام.

وعلّق الأمير الوليد: “علاقتنا وثقتنا في ديزني مستمرة ونحن ملتزمون بالاستثمار في فرنسا”.