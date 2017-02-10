بلدية الشوقية تُزيل 200 حظيرة عشوائية لبيع المواشي

متابعات – فجر

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس الخميس حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامة من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة، والتي يستخدمونها لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة، وبمساندة الجهات الأمنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعه على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطرا على الصحة العامة .

من جهته، أوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي أن البلدية أزالت خلال حملتها عدد من الحظائر العشوائية، بلغ عددها (200) حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم 1 ، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، كما تمت إزالة عقوم ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.