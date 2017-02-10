مفتي المملكة: من العدل إعطاء الأجير حقه وعدم بخس أموال الناس

واس – فجر

أوصى سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المسلمين بتقوى الله حق التقوى.

وبين سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، أن العبد أساس كل خير وقائداً لبناء مجتمع متعاون ومتفاهم فيما بينه ولبناء الاستقرار والتنمية والأمن.

وقال سماحته ‘‘إن الله أمر تعالى في كتابه العزيز فقال ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) وهو جل وعلا عدل ومتنزه عن الظلم فقال جل جلاله ((إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون))، وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث).

وأضاف سماحة المفتي قائلاً ‘‘العدل يا عباد الله له أهمية عظيمة في حياة الإنسان ويجب على الإنسان أن يسعى إلى تطبيقه، يقول تعالى (( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ))‘‘.

وأردف سماحته قائلاً ‘‘أيها المسلمون إن العدل له فضائل عظيمة ومن فضائله أنه سبب لمحبة الله، يقول تعالى (( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ))، فالعدل له مجالات كثيرة وبادر بنفسك وأعمل الأعمال الصالحة، قال تعالى (( يا أيها الذين امنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ))، وكذلك إعطاء حقوق الأموال كاملة، يقول الله سبحانه (( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ.

وبين مفتي عام المملكة أنه من العدل إعطاء الأجير حقه وعدم بخس أمواله، يقول صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، مؤكداً سماحته أهمية العدل في حياة الإنسان.

وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ‘‘إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن الظلم أكل أموال الناس بالباطل وقذف أعراض الناس فلنتقي الله في أنفسنا‘‘.