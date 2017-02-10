خادم الحرمين يهنئ “فرماجو” لانتخابه رئيسًا للصومال

واس – فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى : “يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس الصومالي محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الصومالي المنتخب محمد فرماجو أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق.