أسباب “عسر الهضم” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

عسر الهضم هو إحدى مشاكل الجهاز الهضمي الأكثر شيوعاً والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويتصف عسر الهضم بأنه شعور ينتاب الشخص بعدم الراحة بعد تناوله الطعام وأن كانت وجبة خفيفة، حيث يشعر الشخص بالعديد من الأعراض المصاحبة لعسر الهضم منها الانتفاخ والتقيؤ . ويشعر الانسان بألم واضطراب يتركز بالجزء العلوي من المعدةدون وجود سبب وظيفي واضح، ويتصف عسر الهضم باستمراريته حيث انه اما ان يكون مزمن أو قد يختفي لفترة مؤقتة ثم يعود. وقد تظهر أعراض عسر الهضم مجتمعه أو جزء منهاوكذلك قد يظهر عرض مختلف في كل مرة، وقد يكون تأثير هذه الأعراض واضحة وتؤثر في الأداء اليومي للشخص أو قد يكون تأثيراً طفيفاً . من الأسباب الرئيسية لعسر الهضم القرحة وما يعرف بالقلس المعدي المريئي,والتي يصاب بها الانسان نتيجة إفرازات المعدة شديدة الحموضة والتي تؤثر كذلك في المريء,ومن ناحية اخرى قد تؤثر كذلك بعض الادوية في تهيج المعدة. ومن الاسباب الاخرى للاصابة بعسر الهضم هو الحاله النفسية عند الانسان فقد تتسبب المخاوف التي تسببها ضغوطات الحياة بجعل الشخص عرضة للإصابة، بالإضافة إلى الشعور بالاكتئاب والقلق والصدمات التي قد تواجه الانسان في حياته. وحتى تتم معالجة عسر الهضم لا بد من معالجة السبب الرئيسي لذلك ,فاذا كان سبب عسر الهضم هي القرحة فلا بد من معالجتها ,كذلك يجب مراجعة الطبيب للتأكد فيما اذا كان الشخص يستخدم ادوية تسبب عسر الهضم حتى يتم استخدام بدائل لهذه الادويه . وللوقاية من عسر الهضم لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لذلك من خلال الابتعاد عن الاطعمه الدهنية وكثيرة التوابل,والابتعاد عن القهوة والمشروبات الغازية وبصفه رئيسيه الاقلاع عن التدخين، ولابد من استخدام نظام غذائي صحي من خلال الاكثار من الوجبات الصغيرة وعدم تناول الوجبات الكبيرة بعدد قليل، ويجب اختيار الطعام سهل الهضم مثل الخضار والفواكه.