محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طعن “ترامب” بشأن قرار الهجرة

متابعات-فجر :

رفضت محكمة استئناف أمريكية طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعليق حظر دخول مواطني 7 دول للولايات المتحدة الأمريكية،

وأيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترامب.

وقدم ترامب طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه “شبه قاض” واعتبر حكمه بأنه “فضيحة”.

ووصف القاضي نيل غورستش الذي اختاره ترامب بنفسه ليصبح عضوا في المحكمة الأميركية العليا، بـ”المحبطة” التعليقات الأخيرة للرئيس ترامب التي هاجم فيها قاضي سياتل.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.