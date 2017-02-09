عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية

متابعات-فجر :

ضربت عاصفة ثلجية شمال شرق الولايات المتحدة وامتدت من بنسلفانيا إلى مين، وسط توقعات بتراكم الثلوج ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمتراً أو أكثر في مدن رئيسية منها نيويورك وبوسطن وهارتفورد وكونتيكت. وحذر خبراء الأرصاد من أن تصل سرعة الرياح إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ومن فترات يمكن أن يصل فيها معدل تساقط الثلوج إلى عشرة سنتيمترات في الساعة، ما يجعل السفر شديد الخطورة. وهذا هو تساقط الثلوج الأكثر غزارة الذي تشهده المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية حتى الآن من العام الجاري. وأغلقت السلطات الكثير من المدارس في مدينة نيويورك، وكذلك في بوسطن وفيلادلفيا. وتم إغلاق الكثير من المكاتب الحكومية وأمر حاكما كونتيكت وماساتشوستس الموظفين من غير العاملين بأجهزة الطوارئ بالبقاء في منازلهم. وتعطلت الرحلات الجوية وألغي أكثر من نصف الرحلات من وإلى مطار لا جارديا في نيويورك ومطار نيوارك الدولي في نيوجيرزي ومطار بوسطن لوجان. وقال موقع فلايت أوير على الإنترنت، إنه تم إلغاء قرابة 2903 رحلات على مستوى البلاد.