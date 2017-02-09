خادم الحرمين يهنئ الرئيس محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الصومال

واس-فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال الملك المفدى : “يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم ، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار ، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق ، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين “.