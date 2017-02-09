ضبط 28 ألف حبة مخدرة ومبلغ مالي وحشيش داخل مركبة على طريق جدة

متابعات-فجر :

تسببت مخالفة سرعة في كشف أكثر من 28 ألف حبة مخدرة ومبلغ مالي وحشيش أثناء استيقاف قائد مركبة على طريق جدة ينبع.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة الخاصة بعملها رصدت مركبة من نوع تويوتا يقودها راعيها بسرعة عالية مساء اليوم ليباشر رجل القوة استيقاف المركبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات.

واشتبه رجل الأمن في قائد السيارة وطلب منه النزول من المركبة ، فما كان منه إلا أن هرب بسرعة عالية جدا ، حتى فقد السيطرة على مركبته وارتطمت بإحدى الصبات الخرسانية وأصيب من قوة الارتطام.

وبعد تفتيش السيارة وجد حقيبة تحوي حبوبًا مخدرة من نوع لكزس يتجاوز عددها 28 ألف حبة وقطعة حشيش ومبلغ 25400 ريال سعودي،

وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بينما أُصيب قائد المركبة نتيجة الارتطام.