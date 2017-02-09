تنظيم “داعش” الإرهابي يعدم 12 رجلاً حاولوا الفرار مع عوائلهم في “الموصل”

متابعات-فجر :

أفاد مصدر من داخل مدينة الوصل شمال العراق، أمس الخميس، أن عناصر تنظيم داعش أعدموا 12 مواطناً عراقياً، حاولوا الفرار برفقة عوائلهم وأطفالهم من مناطق سيطرة التنظيم في الساحل الأيمن باتجاه جنوب المدينة حيث القوات العراقية. ووفقاً لما ذكره موقع “أرانيوز” الإخباري، قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته “إن عدداً من أهالي منطقة وادي حجر و البالغ عددهم 12 رجل و11 إمرأة برفقتهم 19 طفلاً، تم اعتقالهم ليلة أمس الأربعاء بعد محاولتهم التسلل والهروب باتجاه القوات الأمنية جنوب الموصل هرباً من بطش تنظيم داعش”.وأضاف المصدر: “توجهت العوائل الهاربة إلى منطقة العذبة ليلاً، وبسبب بكاء الأطفال خرج عليهم عدد من عناصر التنظيم عبر الأنفاق المتواجدة في تلك المناطق، وتم أسر الجميع وتحويلهم إلى إحدى المراكز الأمنية”.وتابع: “قام عناصر التنظيم الإرهابي بنقل الرجال بعد عزلهم عن النساء إلى مكان آخر، وفي صباح الخميس قام التنظيم بجلب النسوة إلى المنطقة وقاموا بجلدهن وهن مقيدات الأيدي والأرجل وأطلق سراحهن، وبعدها بساعات أبلغوا العوائل باستلام جثث أبنائهم الذكور من الطب العدلي، وعند استلام الجثث اتضح عليها آثار تعذيب وضرب بالسكاكين على وجوه الضحايا”.وأبلغ عناصر التنظيم الإرهابي ذوي القتلى بعدم إقامة مجلس عزاء لهم.