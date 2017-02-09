بالرباعية القادسية يبكي الأهلاوية 

مازن الشهري – الرياض – فجر

القادسية يسحق الأهلي برباعية لهدف في مباراة ممتعة لفريق القادسية، وسوء في أداء الفريق الأهلاوي في بداية الجولة الـ18 ضمن مبارايات دوري جميل للمحترفين.

وتقدم القادسية عن طريق لاعبه عبدالمحسن فلاته عند الدقيقة 40، ليعزز اللاعب نفسه النتيجة لفريقه عند الدقيقة 45+3، ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية الشوط الأول بتقدم القادسية بنتيجة2/0.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53، وعند الدقيقة 76 سدد اللاعب نايف هزازي كرة قوية ليعلن الهدف الرابع للقادسية، وقبل نهاية المبارة بدقائق سجل اللاعب عمر السومة هدف الأهلي الوحيد عند الدقيقة 89، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز القادسية بنتيجة 4/1.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ20، في المركز الـ8، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند النقطة الـ40 في المركز الثاني.