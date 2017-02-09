“اليويفا” يسعى لزيادة عدد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم

وكالات – فجر

يطمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لزيادة عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة في كأس العالم بدءا من نسخة 2026 إلى 16 فريقا يوزعون على المجموعات المختلفة.

وأكد الكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا أنه من “الواقعي” أن نطالب بثلاثة مقاعد إضافية عندما يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع مقاعد القارات.

وتمتلك أوروبا 13 مقعدا في المونديال الذي يشارك فيه حاليا 32 فريقا، قبل زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 فريقا موزعين على 16 مجموعة في المرحلة الأولى.

وأشار سيفرين أن كل الفرق الأوروبية لديها القدرة على الوصول إلى الأدوار الاقصائية. وأضاف: “لدينا الثقة في الكفاءات وأن جميع الفرق الـ16 ستبلغ الدور التالي”.

ومن المتوقع صدور قرار الفيفا بشأن توزيع المقاعد القارية في المونديال خلال الكونجرس الذي ينعقد في مايو المقبل في البحرين، وسط آمال عريضة من جانب آسيا وافريقيا في الحصول على زيادة كبيرة في عدد مقاعدها في المونديال، حيث تمتلك افريقيا خمسة مقاعد مقابل اربعة مقاعد لأسيا.