سمو الأمير “مشاري بن سعود بن عبدالعزيز” يُدشّن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

متابعات – فجر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان لعامها الثاني 2017م ، وذلك بمركز الغنيم التجاري في مدينة الباحة.

وقص سموه الكريم الشريط إذاناً بإطلاق الحملة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، التي تنفذ تحت شعار 40*40 ، وتنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمركز الخليجي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ، حيث اطلع سموه خلال التدشين على المعرض المصاحب للحملة مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي عما تضمنه المعرض من أركان وطرق الكشف عن السرطان ، مستعرضاً أهداف الحملة التوعوية والمخاطر الناجمة من أمراض السرطان.

وبين الدكتور الزبيدي أنه تم تدشين الحملة كذلك في جميع المحافظات بحضور محافظي محافظات المنطقة ، إلى جانب تفعيل المراكز الصحية والمستشفيات لهذه الحملة ، مفيداً أن شعار الحملة له دلائل علمية مفادها أن 40% من الأورام السرطانية يمكن الوقاية منها بإتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني والمحافظة على الوزن الصحي، كما أن 40% يمكن شفاؤهم بإذن الله إذا تم التشخيص مبكراً وخضعوا للعلاج المناسب حسب مرحلة المرض.

وأعرب مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير الباحة على تدشينه للحملة ولمختلف البرامج الصحية التي تشهدها الباحة ومحافظاتها ، حاثاً منسوبي الصحة والجهات المشاركة على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الحملة بما يحقق الهدف المنشود منها نحو توعية المجتمع من هذا المرض .