أمريكا.. تراجع طلبات إعانة البطالة

وكالات – فجر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 4 شباط/فبراير الحالي، بشكل مفاجئ، وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي، بلغ 234 ألف طلب بتراجع قدره 12 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 246 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 250 ألف طلب.

ومع هذا التراجع المفاجئ خلال الأسبوع الماضي تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 12 تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، عندما سجل 233 ألف طلب، وهو أقل مستوى له منذ 40 عاما.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تراجع إلى 25ر244 ألف طلب بانخفاض قدره 3750 طلبا عن الفترة السابقة التي كان متوسطها 248 ألف طلب قبل تعديل البيانات، وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن التراجع المسجل الأسبوع الماضي أدى إلى انخفاض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع إلى أقل مستوى له منذ سجل 244 ألف طلب في نوفمبر 1973.

في الوقت نفسه، فإن عدد العاطلين الذين يواصلون الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 28 يناير الماضي بمقدار 15 ألف طلب إلى 078ر2 مليون عاطل، وبلغ متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال 4 أسابيع مليونين و75750 طلب بانخفاض قدره 3750 طلب عن الفترة السابقة التي سجلت مليوني طلب 79500 طلبا.