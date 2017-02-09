استئصال ورم عدواني يأكل في عظم الفك لفتاة عشرينية بمدينة الملك سعود الطبية

متابعات _فجر

اجرى فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمركز الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية عملية استئصال ورم عدواني من ثلث الفك السفلي يبلغ طوله 10 سم.

و قال الفريق الطبي إن الفتاة 25 عاماً كانت تعاني من الورم الأرومي المينائي، وأصيبت بالمرض منذ أكثر من عام، والآن هي بحالة صحية جيدة، منوهاً بأن الورم هو عدواني لا يعتبر لا بالورم الخبيث ولا بالورم الحميد إنما بينهما، حيث أنه يأكل في عظم الفك ولكن لا ينتشر في الجسم.

وأوضح أن بدايات الورم عادة لا يتم اكتشافه إلا من خلال الأشعة، حيث أنه لا يتبين للمريض حتى يبدأ بالانتفاخ، مؤكداً بأن مثل هذه الحالات تحتاج للمتابعة خلال مدة لا تقل عن عشرين سنة، معللين ذلك باحتمالية حدوثه مره أخرى في نفس المنطقة.