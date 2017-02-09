إحباط تهريب 19 ألف طلقة بندقية “شوزن” بجمرك الخفجي

متابعات _فجر

نجح جمرك الخفجي في إحباط محاولة تهريب (18.650) بندقية “شوزن” و(500) طلقة بندقية “خرّازة”، بالإضافة إلى بندقية “شوزن”، عُثر عليها جميعاً مخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

واوضح مدير عام جمرك الخفجي عيد العنزي: “قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين ترافقه عائلته”.

وتابع: “عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الممنوعات مخبأة في تجويف الرفرف الأيمن والأيسر للمركبة، وفي تجويف تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب أسفل أرضية موضع الأقدام، وذلك بعد إزالة الفرش الخاص بالأرضية”.