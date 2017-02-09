الجيش السوداني يحبط تهريب أكثر من ألفي شخص من جنسيات مختلفة

واس _فجر

كشفت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني صباح اليوم، عن إحباط تهريب أكثر من ألفي شخص من جنسيات مختلفة أغلبهم من الصومال وإثيوبيا، وذلك في إطار مكافحة تهريب البشر والذهب والثروة الحيوانية على الحدود السودانية الليبية المصرية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المقدم آدم صالح في تصريح نشر اليوم، إن قوات الدعم السريع لعبت دورًا مهمًا وكبيرًا في الأمن والاستقرار اللذين تشهدها دارفور وبعض الولايات، مبينًا أنها ترابط وتراقب الحدود السودانية الليبية المصرية بالتركيز على “مثلث السودان مصر ليبيا”، كما تراقب حدود السودان مع دولة جنوب السودان.

وأوضح “الدعم السريع” لاحقت وقامت بمطاردة الحركات السالبة والمتمردة التي تعمل في أنشطة سالبة على الحدود وتقوم بالأنشطة الهدّامة وتعوق النسيج الاجتماعي، كما تعمل على محاربة تجار البشر والتطرف.

وأكد المتحدث الرسمي بأن الوضع الأمني في دارفور يشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا بفضل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، التي بذلت جهودًا مقدّرة في تأمين جبل مرة والمناطق التي تقع حول الجبل.