الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار فتحد من مدي الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، ويشمل ذلك الأجزاء الساحلية، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وأن يمتد تأثيرها إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير، السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وأن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الحدود الشمالية وحائل.