شرطة جازان تطيح بتشكيل عصابي سرق 27 منزلا

متابعات _فجر

ألقت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة العيدابي القبض على تشكيل عصابي دأب خلال الفترة الماضية على السطو والسرقة من عدة منازل وضمت عصابة السرقات وافد يبلغ من العمر 20 عاما يشاركه ثلاثة من بني جلدته.

وبمواجهتهم بالأدلة الكاملة والقرائن أعترف الجناة بقيامهم بالسرقة من سبعة وعشرين منزلا ليتم رفع الحوادث المقيده بلاغاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية من المجهول الى المعلوم.

و إستشعر المحققون أثناء التحقيقات تعمد أفراد العصابة إخفاء بعض المعلومات القيمة التي قد تقود لفك طلاسم بعض الجرائم المقيده ضد مجهول والتي تتطابق حيثياتها مع الاسلوب الذي أنتهجه أفراد العصابة في تنفيذ جرائمهم حيث تم تمحيص إعترافاتهم واجاباتهم كل على حده ومطابقتها ما أسفر عن توصل المحققون لإشارات بحثيه تدل على تورط زعيم العصابة والذي يقيم بطريقة غير نظامية بالضلوع في سرقة خزنة بداخلها مبلغ مليون ومائتي الف ريال من داخل أحد المنازل قبل أكثر من ثلاث سنوات وبتركيز التحقيق معه مالبث أن أنهار معترفا بقيامة بسرقة الخزنة المليونية وانه غادر لبلادة عقب جريمته مباشرة وقبل إكتشاف أمره بمشاركة آخر.

وقد أشارت المعلومات المتوفرة الى ان الاخير قد تعرض لإصابة اودت بحياته في بلادة.

ومن خلال إجراءات الإستدلال عثر على خزنة حديدية القوا بها في احد الأودية عقب جرائمهم الاخيرة وأرشدوا فريق الإستدلال على ثلاثة أسلحة نوع رشاش ومسدس ضمن المسروقات كانت مخباه بين ركام لمبنى تحت الإنشاء تمهيدا لبيعها وجزء من الذهب المسروق.

فجرى تحريزها وإحالة كامل أوراق القضية والموقوفين الى هيئة التحقيق والادعأء العام

ووثقت إعترافاتهم شرعا.

و تلقى مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي إشادة وشكر وتقدير سمو أمير منطقة جازان لجهود رجال شرطة العيدابي التي قادت لكشف التشكيل العصابي وفك غموض عدد من السرقات والقبض على مرتكبيها.