السجن عامين و80 جلدة لمواطنة شهرت بطليقة زوجها على الانترنت

متابعات _فجر

قضت محكمة المدينة المنورة،معاقبة مواطنة بالسجن سنتين والجلد 80 سوطاً، وغرامة 10 آلاف ريال تُدفع لبيت مال المسلمين، بسبب تشهيرها وقذفها طليقة زوجها على المواقع الإلكترونية.

تفصيلا ;كانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغاً من مواطن، أفاد فيه أن شقيقته تواجه حملة تشويه وقذف في عدد من المواقع الإلكترونية ولا يعرف مصدر تلك الإشاعات، بحسب ‘المدينة.

وتتبعت الجهات الأمنية على إثر البلاغ الملقم المستخدم من خلال الهاتف واتضح أنه باسم طليقها الذي أقر خلال التحقيق معه أن هذا الملقم يستخدمه هو وزوجته الجديدة، نافياً أن يكون قد دخل مواقع الإنترنت التي فيها عبارات القذف والشتم لطليقته.

وتم استدعاء زوجته و اعترفت بجريمتها التي بررتها بأنها كانت تخشى قيام زوجها بإعادة طليقته إلى عصمته خاصة وأنها قد علمت بوجود مساعٍ للصلح بينهما.