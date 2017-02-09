جامعة القصيم :الغاء اشتراط ختم العمدة لخروج الطالبات

متابعات _فجر

أوقفت جامعة القصيم التعامل بختم “عمدة الحي” فيما يتعلق بخروج الطالبات، مبينةً أن استمارة الاشتراطات التي تداولتها مواقع التواصل مؤخراً هي مجرد اجتهادات شخصية لا تخص كيان الجامعة.

وقالت الجامعة ، أن الأزمة بدأت مع إصدار وكيلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية استمارة اشتراطات لمنع خروج الطالبات دون ولي أمرهن، مشيرةً إلى أنها راجعت تلك الاشتراطات وفضلت إلغاءها وعدم العمل بها كونها تخالف الأنظمة المعمول بها.

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي استمارة تحمل اشتراطات جديدة للطالبات تمنع خروجهن دون ولي أمرهن أو خاتم “عمدة الحي”، وكذلك استخدامهن للهواتف الذكية.