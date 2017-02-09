سفارة المملكة تنفي مقتل مواطن بإندونيسيا

متابعات _فجر

أكد رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا محمد الدوسري،أنه لا صحة للاخبار المتداولة عن مقتل سائح سعودي إثر تعرضه لسطو مسلح بإندونيسيا.

واوضح الدوسري ‘‘ما حدث هو اعتداء على مواطنين وإصابات طفيفة، فجر الثلاثاء الماضي في منطقة (كوتابونقا) في جبل بونشاك وصفها بـ«خطرة جداً»‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وحذر الدوسري، المواطنين من الذهاب إلى «كوتابونقا» أو السكن فيها لأنها «مغرية بجمال طبيعتها في النهار وخطرة في الليل وبعيدة جداً».

واكد، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي، باشر الموقع وتم الاجتماع بمحافظ منطقة شانجور ورئيس شرطة المنطقة، وتم إلقاء القبض على المجرمين، والسفارة تتابع الإجراءات القانونية في هذه القضية.