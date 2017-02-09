فوائد “النوم المبكر” للوقاية من الأمراض

متابعات-فجر :

لقد كنّا نسمع منذ صغرنا بأن على الجميع أن ينام مبكراً؛ لأنّ النوم المبكر يفيد الصحة بشكلٍ كبيرٍ جداً وأنّه يؤثر على حياة الإنسان بشكلٍ إيجابي في نواحٍ أخرى غير الصحة، ولكن ومع تقدم العمر يميل الناس إلى التأخر في النوم بسبب انشغالهم في مشاكل الحياة المختلفة، ولكن ما لا يعلمه العديدون أن النوم المبكر يساعدنا على حل مشاكلنا المختلفة في الحياة بشكلٍ أكبر ممّا سنؤديه في حال أطلنا السهر طوال الليل، ولهذا سنقوم بذكر بعض الفوائد المختلفة التي يجنيها الإنسان من النوم المبكر والتي تمنحه ساعاتٍ إضافيةً من النوم: فوائد النوم المبكر إنّ أول ما يمكنك أن تجنيه من النوم المبكر هو الصحة الأفضل، فقد وجدت الدراسات رابطاً بين قلّة النوم والأمراض المختلفة كأمراض القلب والسكر والسمنة أيضاً، وتظهر هذه الأعراض في العادة بعد بضع سنوات من قلة النوم وليس من نقص النوم في ليلةٍ واحدةٍ او أسبوعٍ فقط. يوفر النوم ألماً أقل للأشخاص الذين يعانون من إصاباتٍ مختلفة، وتوجد علاجات مختلفة يمكن تناولها بعد استشارة الطبيب والتي تساعد على تخفيف الألم وعلى النوم أيضاً وهو أمرٌ يحتاجه الجميع في كثيرٍ من الأحيان عند شعورهم بالألم وهو ما يمنعهم من النوم في المقابل. بينما يساعد النوم لساعاتٍ أطول على تخفيف الألم، فإنّه يساعد أيضاً على تقليل فرصة الإصابة بالألم، فقد تمّ الربط بين العديد من الكوارث المختلفة في العالم وقلة النوم كتحطم مركبة تشالنجر الفضائية وحتى انفجار مفاعل تشيرنوبيل. يعتبر تحسين المزاج واحداً من الأمور الأخرى التي يساعد فيها النوم، فيلاحظ الجميع أنّه بعد ليلة من النوم المريح فإنّك تحسّ بالراحة بعكس ما تحس به في العادة من حالة الاكتئاب أو تقلب المزاج السريع عند شعورك بالتعب. لقد أثبتت الدراسات أنّ هنالك رابطاً مهمّاً فيما بين زيادة الوزن وقلة النوم، إذ إنّ قلة النوم تؤثر بشكلٍ كبير على الشعور بالجوع فتؤدي بالإنسان إلى الشعور بالجوع بشكلٍ أكبر بالإضافة إلى تناول كميةٍ أكبر من الأطعمة العالية السعرات الحرارية. يساعد النوم المبكر على التفكير بشكلٍ أفضل، إذ إنّنا كنا نسمع منذ كنا صغاراً أنّ النوم المبكر يساعد على التفكير بشكلٍ أفضل وعلى نمو العقل وهو الأمر الصحيح. لقد أظهرت دراسة أجريت على 150 شخصاً بمراقبة عادات النوم لهم لمدة أسبوعين ومن ثم تعريضهم لفيروس الرشح، فكان من حصلوا على سبع ساعاتٍ فأقل من النوم أكبر عرضةً بثلاث مرات للإصابة بهذا الفيروس من الذين حصلوا على ما لا يقل عن ثمان ساعاتٍ من النوم. يساعدك النوم مبكراً على الاستيقاظ باكراً وأن تكون من الأشخاص الذين يستغلون الصباح والذي ستجد في استغلاله العديد من الفوائد، فبإمكانك لعب الرياضة باكراً قبل الذهاب للعمل وفي الوقت الذي تمتلك فيه الطاقة الاكبر، أو قراءة بعض الكتب قبل الانشغال بالنهار والحصول على إفطارٍ جيدٍ تبدأ به يومك بنشاط.