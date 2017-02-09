الأمير عبدالله بن مساعد : عمل إدارة الإتحاد بطولي وافتخر بهم والعويس لم يختطف بل ذهب للأهلي بإرادته

تحدث الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة الرياضة عبر لقاء برنامج أكشن يا دوري مع الزميل وليد الفراج قائلاً : كانت لدي اهداف واضحة في الهيئة ولدينا فريق ممتاز في الهيئة الرياضية، إذا مر النادي بظروف لابد نساعده كهيئة رياضية والاندية في الحد الجنوبي لهم حالة استثنائية وتم دعمهم ونحنُ نعطي الأندية بعضها سلف وبعضها منح من باب المساعدة، واستغرب الامير عبدالله بن مساعد عن كلمة ” اختطاف العويس ” في الشارع الرياضي وانها كلمة سيئة واللاعب ذهب بإرادته، وعن ديون نادي الاتحاد اتعاطف مع عمل إدارة نادي الإتحاد وعملهم بطولي وفخور بهم وسوف يتغير بعد التخصيص، بنا على أوضاع الإتحاد كنت اتوقع أن يحصل على المركز العاشر في ترتيب الدوري، لا نملك السلطة لاستدعاء رؤوساء سابقين اي ادارة نادي حالية ترى ان ادارة سابقة كانت فاسدة عليها الرقع بذلك للهيئة، والأندية الوسطى هي المرشحة للتخصيص بأفضل الاسعار ‏⁧‫لم نحدد عدد الأندية التي ستبدأ في الخصخصة لكن توقعي أن نبدأ بأربعة أندية خلال 6 شهور و كل شيء قابل للتغير سنبدأ بناديين من الوسط ونادي جماهيري، اذا كنت مستثمر في الأندية سأختار الأسوء ادارياً لزيادة فرص الربح، ‏⁧نبحث عن الدوري المثالي في تعدد المنافسين على البطولة و لكي تكون جميع المباريات قوية و يزداد الحضور، لؤي ناظر سيكون مرشحي في الانتخابات الاولمبية السعودية القادمة واللجنة الاولمبية قدمت ارقام لوزارة المالية ونالت استحسانها، هدفنا رفع عدد الممارسين للرياضة لـ 20‎%‎ في عام 2020، هناك دين على اتحاد الكرة تصل إلى 90 مليون بقضية الهولندي ريكارد، وعن ملعب الأمير عبدالله الفيصل كانت هناك تحقيقات لماذا ارتفعت تكلفة صيانة ملعب الأمير عبدالله الفيصل خلال 8 اسابيع سنصدر توضيحات نهائية لملعب جدة، عادل البطي شخصية كفو وعمله نزيه، ستكون هناك معايير واضحة لتصنيف الأندية المنافسة، مؤمن بمسألة توثيق بطولات الأندية .