“برشلونة” يلجأ للمحكمة الرياضية لرفع العقوبات عن “سواريز” قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

متابعات-فجر :

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة لن يستسلم في معركة رفع العقوبة عن مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز بعد إيقافه عن المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتحصل سواريز على بطاقة حمراء في مباراة أتلتيكو مدريد يوم أمس بعد حصوله على إنذارين، الأمر الذي سيحرمه من خوض المباراة النهائية ضد ديبورتيفو آلافيس.

وكان برشلونة قد تقدم باستئناف للجنة المسابقات من أجل رفع العقوبة عن سواريز، وذلك بحجة أن البطاقة الصفراء الثانية لم تكن صحيحة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في حال رفضت لجنة المسابقات الاستئناف فإن النادي سيتوجه لمحكمة التحكيم الرياضية الإسبانية (TAD) باستئناف جديد.

وكشفت تقارير صحفية أخرى أن سواريز مهدد بالإيقاف لأكثر من مباراة بسبب رفضه الخروج من الملعب عندما تلقى البطاقة الحمراء بحسب ما جاء في تقرير الحكم.