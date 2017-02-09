“مايكروسوفت” يضيف خاصية لعرض نافذة داخل نافذة في ويندوز 10

متابعات-فجر :

حصل نظام تشغيل ويندوز 10 على عدد من الخصائص الجديدة، أبرزها خاصية لعرض نافذة داخل نافذة، وأخرى لتحسين عملية غلق الأجهزة بشكل تلقائي في حالة عدم تواجد المستخدم بالقرب منها. ووفرت مايكروسوفت الخصائص الجديدة بشكل اختباري ضمن تحديث جديد لنظام ويندوز 10، والذي يحمل الاسم build 15031، حيث جاءت خاصية تشغيل نافذة داخل نافذة تحت اسم “كومباكت أوفرلاي” Compact Overlay، أو العرض المدمج، فيما أطلقت الشركة اسم “القفل الديناميكي” Dynamic Lock على الخاصية الخاصة بغلق الأجهزة. وتتيح خاصية “كومباكت أوفرلاي” للمستخدم اختيار نافذة لتستمر ظاهرة في جزء صغير من الشاشة أثناء التنقل بين بقية النوافذ أو العمل على البرامج الأخرى. وأوضحت مايكروسوفت، عبر مدونة ويندوز الرسمية، أن الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بالاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أو المحادثات المرئية أثناء العمل على التطبيقات الأخرى دون أن يتم حجبها بأي نافذة أخرى. وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستوفر خاصية “كومباكب أوفرلاي” لمطوري تطبيقات ويندوز لتتيح لهم استخدامها في تطبيقاتهم، كما أن تطبيقي سكايب وMovies & Tv سيدعمان هذه الخاصية قريبا. هذا، وقالت مايكروسوفت أن خاصية “القفل الديناميكي” ستوفر طريقة لغلق حاسوب المستخدم بشكل تلقائي، وفي زمن قدره 30 ثانية، في حال ابتعاد المستخدم، وذلك مستخدمة تقنية البلوتوث. وسيحتاج المستخدم لربطه هاتفه النقال بالحاسب عبر تقنية البلوتوث من أجل تفعيل هذه الخاصية، والتي يستطيع التحكم بها عبر قائمة إعدادات تسجيل الدخول من الإعدادات العامة للجهاز. وأضافت مايكروسوفت تحسينات أخرى للتحديث الجديد لنظام ويندوز 10، ومنها دعم شريط ألعاب ويندوز لوضع الشاشة الكاملة، وحل مشكلة كانت تتسبب في إغلاق تطبيقات شركة تينسنت بشكل غير صحيح، وحل مشكلة أخرى كانت تسبب في ظهور شاشة سوداء بدلا من بعض الألعاب ذات الشعبية العالية، وعلاج ثغرة كانت تسبب في إغلاق الصوت بشكل تلقائي، وأخرى كانت تسبب في عدم عمل بعض اختصارات لوحة المفاتيح، وذلك بجانب تغيير شكل زر المشاركة في النظام. يذكر أن التحديث الجديد سيصل للمستخدمين والمطورين المشتركين ضمن برنامج ويندوز إنسايدر فقط، حيث لم تحدد مايكروسوفت موعد لطرحه لجميع المستخدمين العاديين بعد.