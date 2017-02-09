وأوضح البيان للبنتاغون أن القيادي في القاعدة أبو هاني المصري كان ضمن القتلى، وهو المسؤول عن معظم عمليات التدريب للقاعدة في أفغانستان خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتخرج على يديه الآلاف من المقاتلين.

وأضاف البيان أن المصري كان على صلة بمؤسس التنظيم أسامة بن لان والزعيم الحالي أيمن الظواهري.

وقتل 10 عناصر آخرين في الغارة التي استهدفت مبنى يستخدم كمقر لاجتماعات التنظيم في غارة يوم 3 فبراير.