سقوط عدة صواريخ من “سيناء” على مدينة إيلات جنوبي إسرائيل

متابعات-فجر :

قال إفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدة صواريخ أطلقت باتجاه منطقة مدينة إيلات من الأراضي المصرية دون وقوع إصابات أو أضرار، مشيرًا إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضتها بنجاح، وقوات الاحتلال مشطت المنطقة.

وفي سياق متصل، ذكر “أدرعي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سقطت قذيفة دبابة في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية في شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال ضرب هدفًا واحدًا تابعًا للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، وتم رصد الإصابة، ردًا على انزال النيران إلى أراضي الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مساء أمس الأربعاء، أن دوي انفجار سُمع في مدينة إيلات عقب إطلاق صافرات الإنذار ، ورفعت شرطة الاحتلال حالة التأهب القصوى عقب سماع دوي الانفجار.