محمد عبدالله فرماجو يفوز بأكثر من نصف أصوات عدد النواب

واس-فجر:

انتخب رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو رئيسًا جديداً للصومال، وذلك في ختام عملية التصويت البرلمانية التي جرت اليوم.

وفاز فرماجو بغالبية 184 صوتًا أي أكثر من نصف عدد النواب البالغ عددهم 329 نائباً.