الصحة تغلق صيدلية بمحافظة القويعية لبيعها حبوب “مخدرة” وتوقف صيدلي يمارس حقن الأدوية للزبائن

مشعل الغانم-الرياض-فجر:

أغلقت وزارة الصحة ممثلةً بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة الرياض ، صيدلية في محافظة القويعية ، لبيعها حبوب مخدرة ، وقيام الصيدلي بممارسة حقن الأدوية داخل الصيدلية.

وكشف الناطق الرسمي للصحة الأستاذ مشعل الربيعان ، أن الوزارة أغلقت مساء اليوم صيدلية بمحافظة القويعية بعد ضبطها لعدد من المخالفات الصريحة للتراخيص الصحية الرسمية، والمنافية لمعايير مكافحة العدوى ، وأنظمة مزاولة المهن الطبية.

وأضاف الربيعان ، أنه بالإضافة إلى هذه المخالفات الصريحة ، فقد تهاون العاملين في هذه الصيدلية باستخدامها كمستودع لحفظ الأدوية والمواد الطبية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد أيضاً مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية اللازمة والمتبعة.