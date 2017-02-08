متابعات-فجر:

أعلنت الصحة قبل قليل عن إغلاق مستشفى شمال العاصمة الرياض إغلاقا تحفظيا والتحقيق مع صاحب المنشأة وذلك بعد أن كشفت لجنة المراقبة عن وجود عدد من المخالفات التي تسببت في مضاعفات للمرضى وتدني مستوى النظافة والتعقيم.

وقد تم تشكيل فريق للتحقيق يضم إستشارى جراحة تجميل وإستشاري تخدير، وتبين أن المستشفى سيء جدا من الناحية التجهيزية في غرفة العمليات فالاجهزة الموجودة قديمة ولم تتم صيانتها.

كما لا يوجد في المستشفى استشاري تخدير إضافة إلى الاستشاري الذي أجرى تخدير لأحد المرضى يعمل على كفالة مستشفى اخر وتم إحضاره من مدينة جدة كما أن الطبيب الذي أجرى عملية لأحد المرضى طبيب مقيد بأنه يجب أن يعمل تحت إشراف استشاري في الوقت الذي لا يوجد لدى المستشفى استشاري.

وأبانت الصحة أن هذا الإجراء يأتي ذلك تنفيذاً لقرار لجنة المخالفات للمنشآت الصحية الخاصة.

وأكدت أنه لا يوجد حاليا مرضى منومين وقد تم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين فيه.

وأضافت الصحة أنه بجانب تلك المخالفات فإن تراخيص المستشفى والبلدية والدفاع المدني منتهية، وسبق أن تم أخذ تعهد على المستشفى لوجود عدد من الملاحظات من ضمنها التراخيص، دون أن يلتزموا.

وشددت الصحة على أن المستشفى لن يتم فتحه حتى تجديد الرخص المنتهية وتوفير القوى العاملة الأساسية وتقييم المستشفى من قبل لجنة استشارية لضمان سلامة المرضى.