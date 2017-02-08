ولي ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع التركي

واس-فجر:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم اجتماعا مع معالي وزير الدفاع التركي فكري إيشك .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة وتركيا خاصة في الجانب الدفاعي، وسبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري خاصة في المجال الصناعي.

كما بحث سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب .

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، ورئيس جامعة كوجالي الحكومية سعد الدين هولاقو، وعدد من القيادات العسكرية في البلدين.