الإصابة تبعد خافيير ماسكيرانو عن مباراة باريس سان جيرمان

متابعات-فجر:

عانى مدافع برشلونة خافيير ماسكيرانو من إصابة في فخذه الأيسر، جعلت مشاركته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا محل شك.

ودخل ماسكيرانو كبديل في الدقيقة 62 على حساب دينيس سواريز، ولعب كظهير أيمن عقب طرد سيرجي روبرتو، إلا أنه في نهاية المباراة ظهر وهو يمشي وهو يُعاني من الإصابة.

وقال بيان رسمي نشره برشلونة “يؤكد الطاقم الطبي لبرشلونة أنه وبعد إجراء فحوصات على خافيير ماسيكرانو، فقد تبين إصابة اللاعب في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تتوقف على شفائه”.

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يضع جدول زمني لعودة الدولي الأرجنتيني، لكن صحيفة موندو دريبورتفو الإسبانية ذكرت أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 2-3 أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان.