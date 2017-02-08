زلزال بقوة 4.9 يضرب جنوب غرب الصين

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ضرب زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر منطقة لوديان فى مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين مساء اليوم الأربعاء .

وقد أعلن مركز شبكات الزلازل الصينية أنه تم رصد مركز زلزال على عمق 10 كيلومترات عند خط العرض 27.07 درجة شمالا وخط الطول 103.36 درجة شرقا.

ونقلت وكالة انباء شينخوا الصينية عن سكان المنطقة قولهم ان الارض اهتزت بقوة تحت اقدامهم.

وأعرب لي شان يون، أمين الحزب الشيوعي بالمنطقة، عن شعوره بالقلق من احتمالات حدوث انهيارات ارضية وتساقط للصخور نتيجة للزلزال، وقال انه يجرى الآن التحقق مما اذا كان هناك أي اصابات او ضحايا او خسائر مادية.

كانت منطقة لوديان تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 6.5 في عام 2014، ونتج عنه مقتل 617 شخصا وخسائر مادية ضخمة حيث دمرت او تضررت بشكل بالغ عشرات الآلاف من المنازل.