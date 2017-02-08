تعرف على قرية كابرون النمساوية

متابعات-فجر:

كابرون هي قرية سياحية شهيرة تقع بمنطقة بينزغاو في سالزبورغ ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 آلاف شخص فقط، تنام بالقرب من سلسلة وسط جبال الألب، داخل حديقة هووي تاورن الوطنية Hohe Tauern، وهي بلدة شهيرة للتزلج، ولسهولة الوصول إليها من البلدة المجاورة زيل أم سي فقد اصبحتا تعرفان كوجهة سفر واحدة تحت مسمى “زيل أم سي – كابرون”.. دعونا نأخذكم إلى مجموعة من الأماكن السياحية في كابرون النمساوية.

وتعيش قرية كابرون على الزراعة والغابات على مدى آلاف السنين، ولا تزال هناك آثار التعدين من العهد الإليري، ولكن لم تكن كابرون أبدًا مركزا كبيرا للتعدين، وقد ورد ذكر اسم القرية لأول مرة في تاريخها خلال القرن التاسع فقط، وهو مستمد من اسم كاتابرونين والذي يعني المياه البيضاء.