السجن 7سنوات لمواطن بسبب “واتس آب”

متابعات – فجر :

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (مواطن) بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وتواصله مع أحد مسؤوليه في سورية عبر برنامج (واتس آب) وإبدائه له رغبته في الالتحاق بالتنظيم الإرهابي هناك وتنفيذ عملية ضد النصيرية وتستره عليه وتعريفه أحد رفاقه بكيفية الدخول إلى سوريا عبر تركيا وتناقله أخبار التنظيم الإرهابي مع عدد من الأشخاص عبر برامج التواصل الاجتماعي وتخزينه في جواله المضبوط مقاطع صوتية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي وصورا لمقاتليه مما من شأنها المساس بالنظام العام ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة .

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ومصادرة جهازه الجوال المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة ،وإغلاق حساباته في برنامج التواصل المنوه عنها ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.