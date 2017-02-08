أسوس تستعد لطرح هاتفها ZenFone 4 الجديد

متابعات – فجر :

كشفت تقارير جديدة أن شركة أسوس تستعد لإطلاق هاتف جديد في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعدما كشفت الشركة في وقت سابق عن زوج من الهواتف الذكية الجديدة منذ ما يقرب من شهر، خلال فعاليات معرض CES 2017 وهما هاتفا ZenFone AR و ZenFone 3 Zoom.

ويحمل الهاتف الجديد اسم ZenFone 4 ومن المنتظر الإعلان عنه خلال فعاليات معرض MWC 2017، فيما كشفت أحدث تقارير من موقع قياس قدرات الأداء GFXBench أن هاتف ZenFone 4 سيوفر معالج Snapdragon 820 الذي تم الكشف عنه العام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

ومن المنتظر أن يوفر الهاتف شاشة كبيرة 5.7 بوصة توفر دقة عرض Quad HD بجودة 2560×1440 بيكسل، ومن المنتظر أن يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، وسيمتلك كاميرا خلفية بدقة 21 ميجا بيكسل بالإضافة إلى 8 ميجا بيكسل.