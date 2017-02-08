تدشين “برنامج الصيانة الطبية لأوامر العمل” بمجمع الأمل بالرياض

الرياض – فجر

دشّن مجمع الأمل بالرياض صباح اليوم، أول برنامج صيانة طبية “متكامل” لأوامر العمل بوزارة الصحة -“برنامج الصيانة الطبية لأوامر العمل”-، بحضور مدير عام الصيانة بالوزارة م.مبارك الصاعدي، و مدير إدارة الصيانة الطبية بوزارة الصحة م. نافع بت طليحان الحربي، و المدير التنفيذي على المجمع بالنيابة د. عبشان بن محمد العبشان وعدداً من مساعدي المدير التنفيذي ومدراء الإدارات ورؤساء التمريض بالأقسام.

وقد ألقى أ.خالد الجناحي رئيس قسم الصيانة الطبية بالمجمع كلمة ترحيبية بالحضور ونبذة تعريفية عن آلية عمل البرنامج وطريقة عمل الأوامر كأول برنامج صيانه طبية متكامل بوزارة الصحة بعدها بدأت المناقشة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى :

1- إلى التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تماشياً مع التحول الوطني 2020

2- حفظ بيانات الأجهزة الطبية و الإجراءات التي تمت عليها طوال فترة وجودها بالمجمع مما يُسهل معرفة كفاءة الأجهزة وتكلفة صيانتها

3-جدولة الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية بالمجمع لضمان كفاءة عملها

4-عمل تقارير عن حالة الأجهزة الطبية حسب حاجة مسئولي الصيانة الطبية

5-متابعة عمل مقاول الصيانة الطبية بالمجمع مما يُساعد على إعداد مستحقاته الشهرية و الغير شهرية بكل دقة

6-قياس جودة الخدمة المقدمة من قسم الصيانة الطبية للمجمع

7-طلب الصيانة الطبية سيكون على مدار الساعة مما يساعد على ضمان استمرار سير العمل.