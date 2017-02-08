صحة بيشة تناقش برامج مكافحة العدوى بالمرافق الصحية

متابعات _فجر

نظمت الصحة في بيشة ورشة عمل بعنوان ( تعريف في أساسيات مكافحة العدوى وبرامجها والدور الإداري الداعم لها ) وكان ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت بالوزارة.

وحضر الورشة مدير الشئون الصحية ببيشة الأستاذ /عامر بن مشاري الصعيري والمساعدين ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات الطبية وبداية تحدث الصعيري وأشار إلى أهمية هذا اللقاء التعريفي بالدور الإداري الهام والذي يدعم برامج مكافحة العدوى بالمرافق الصحية .

واشتملت ورشة العمل على أربع جلسات أدار الحوار فيها د/ إبراهيم الطيب مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة وشملت الجلسات عدد من الموضوعات من أهمها دور القادة في التطبيق الأمثل لبرامج المكافحة والمكونات الأساسية لمكافحة العدوي