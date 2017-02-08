“مدني الرياض” يُحذّر من خلط مادة “الفلاش” مع “الكلور”

متابعات – فجر

حذرت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض المدارس من مزج مادة الفلاش بمادة الكلور أثناء عملية التنظيف لما تسببه من مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فشل رئوي حاد وحروق شديدة للغشاء المخاطي المبطن للمسالك الهوائية.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع أنه بناء على تعرض معلمة ومجموعة من الطالبات لحالة اختناق نتيجة استنشاق لأبخرة ناتجة عن مزج مادة الفلاش بمادة الكلور أثناء عملية التنظيف بمنطقة عسير، وحيث ينتج عند مزج هذه المواد الكيميائية تصاعد أبخرة وغازات سامة تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة عند استنشاقها قد تصل إلى فشل رئوي حاد وحروق شديدة للغشاء المخاطي المبطن للمسالك الهوائية.

وشدد المانع على قادة مدارس البنين والبنات بضرورة توعية معلمي ومعلمات المدرسة من خطورة مزج هاتين المادتين والتأكيد على محضري ومحضرات المختبرات ومدرسي العلوم بالتقيد بإرشادات السلامة حيال التجارب العلمية والعمل على توعية طلاب وطالبات المدارس وأولياء امورهم بخطورة مزج هذه المواد أثناء عمليات التنظيف في المنزل أو أي مكان آخر، والعمل على تفعيل التوعية عبر مختلف منصات التوعية المختلفة في المدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي.