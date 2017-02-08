تعليم الباحة يبدأ تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم

واس_فجر

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بقسم الاختبارات والقبول في استقبال تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الابتدائية للتعليم العام والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي القادم 1438 -1439 هـ وفقا لقواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، عبر نظام (نور) تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس .

وأوضح مدير عام التعليم بالباحة سعيد بن محمد مخايش أن الإدارة تستقبل تسجيل الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات في أول يوم من أيام العام الدراسي المقبل ومن تقل أعمارهم عن هذا السن يتم التجاوز عنهم في حدود 90 يوماً فقط ويتوقف التسجيل لمن تاريخ ميلاده في 22 / 3/ 1433 هـ الموافق 14 / 2 / 2012 م كحد أدنى، مع مراعاة الأولويات عند القبول والقدرة الاستيعابية بالمدرسة.

وبين أن ولي الأمر هو من يتولى تسـجيل ابنـه حسـب المواعيد الزمنيـة الـتي حددت في نظـام نـور عبر الرابط https://noor.moe.sa لتســجيل الطــلاب السعوديين وغيــر السعوديين حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع علــى ملــف الإرشادات قبل الشروع بالتسجيل وكذلك طباعة أنموذج الكشف الطـبي فـور إنها تعبئة طلب التسـجيل لمراجعـة الوحـدة الصـحية المدرسية أو المستشفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص الطبي، وتسليمه للمدرسة أو تحميله في النظام لافتاً إلى أن الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية بـ 180 يوماً يشترط حصولهم على الاستمارة النمائية وتوصية معلمة الروضة لمدة عام دراسي كامل من إحدى رياض الأطفال المعتمدة لدى إدارة التعليم.

وأفاد المدير العام أن التسجيل مستمر ولن يتوقف حتى يتم تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد لإغلاقه بتاريخ 17 / 1 / 1439 هـ مشيرا الى أنه في حالة وجود صعوبات لدى أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم فإنه بإمكانهم التواصل مع إدارة الاختبارات والقبول بمبنى الشؤون التعليمية أو إدارة تقنية المعلومات (الدعم الفني) في المبنى الرئيسي للإدارة لاستكمال إجراءات التسجيل.