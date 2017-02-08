الإطاحة بشابين تخصصا بسرقة اطارات المركبات في بريدة

متابعات _فجر

تمكنت شرطة جنوب بريدة من ضبط شابين في العقد الثاني من العمر امتهنا سرقة إطارات المركبات وذلك بعد أعمال بحثٍ وتحرٍ واسعة قادت للتوصل إليهما .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إنه تم جمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة وتتبع الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجناة عند تنفيذهما لتلك السرقات ، لتسفر هذه الجهود عن تحديد هوياتهما والقبض عليهما ،مشيراً إلى أن المتهميّن أقرا بإرتكابهما لإثنين وعشرين حادثة تراوحت مابين مدينة بريدة ومحافظة البكيرية ومركز البصر وقاما بالدلالة على المواقع التي جرت بها تلك الوقائع .

وأضاف أنه تم إيداعهما التوقيف وإحالتهما إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص.