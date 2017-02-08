الأرصاد :رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الأجزاء الشرقية

متابعات _فجر

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

وأوردت أنه يتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعديّة خلال أوقات الليل ونهار الغد، على الأجزاء الساحلية لوسط البحر الأحمر وشماله.