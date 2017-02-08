احتجاج عمال النظافة بسبب تأخر رواتبهم بحفر الباطن

متابعات _فجر

اعلنت بلدية حفر الباطن اتخاذها إجراءات عاجلة لحل مشكلة تكدس النفايات في المحافظة، موضحة اتخذت الإجراءات النظامية كافة في حق متعهد النظافة، بعد احتجاج عمال النظافة بسبب تأخر صرف الرواتب.

واكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة محمد الصفيان في بيان ان السبب الرئيسي في تكدس النفايات الفترة الحالية في محافظة حفر الباطن، وهو توقف عمال متعهد نظافة حفر الباطن عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وأضاف الصفيان أن رئيس بلدية حفر الباطن قام بالتواصل شخصياً مع الشركة والتي قامت بصرفها لجميع عمال النظافة.

وبدورها ;وجهت البلدية إنذارات وحسميات إلى متعهد النظافة، إضافة إلى توجيه عدد من الخطابات، وتم عقد اجتماعات مستمرة خرجت بتوصيات التزمت بها الشركة، فيما تم التواصل من رئيس البلدية مع الرئيس التنفيذي للشركة المتعهدة بهدف صرف رواتب عمال النظافة لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي تم صرفه، كما تم بحث ومناقشة تذليل أي عقبات وحل أي مشكلات أخرى لتفادي حدوثها مستقبلاً.

وقال الصفيان إن بلدية حفر الباطن قامت أخيراً باستقدام ما يقارب 200 عامل نظافة لتقديم خدمة النظافة الذاتية من خلال القيام بأعمال كنس الطرق وأعمال الالتقاط ونظافة أسواق الخضراوات والفواكه ونظافة أسواق الماشية وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول المنفذة من البلدية داخل محافظة حفر الباطن والتي يبلغ طولها 40 كيلومتراً تقريباً.

وابان خلال الفترة الماضية قاموا بتوجيه دعوة لأكثر من شركة نظافة لتكليفها ببند رفع النفايات المنزلية على حساب المتعهد، بيد أن ارتفاع العطاءات المقدمة من شركات النظافة المتخصصة التي وجهت لها الدعوات حال دون ذلك، مشدداً على جميع مسؤولي بلدية حفر الباطن بالعمل على معالجة مشكلة النظافة في المحافظة، خصوصاً بعد استئناف عمال نظافة عملهم.